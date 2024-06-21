神州去年完成612億人次跨區流動

【本報綜合報道】交通運輸部周二公開發布《2023年交通運輸行業發展統計公報》，顯示去年內地完成612.88億人次跨區域人員流動量，同比增長30.7%。其中全年鐵路完成旅客發送量38.55億人次，公路人員流動量達565.56億人次，水路營業性客運量達2.58億人次，民航客運量亦有6.2億人次，展現經濟社會發展活力。