寺廟住持遭拍性愛片敲詐 主謀獲刑

女事主緩刑

釋照杰於2020年底，在蔡女的直播間選購紅木家具，兩人因此結識並保持聯絡。不久後，雙方發生了關係。蔡女的錢姓丈夫發現後，利用此事敲詐釋照杰。錢男拍攝兩人發生關係的影片，向釋照杰索要巨額財物。最初釋照杰為了平息事態，支付了200萬元（約220萬港元），包括價值100萬元（約110萬港元）的紅木家具。然而，錢男繼續以網絡曝光作威脅，迫使釋照杰同意再支付320萬元（約350萬港元）。釋照杰選擇報警，就在女主播夫婦拿到第一批現金準備離開時警察出現，夫婦兩人隨後被以敲詐勒索罪刑拘。