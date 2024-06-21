大涼山淪公益秀場 州政府整治虛假支教

【本報綜合報道】內媒近日揭露一些研學機構受商業利益驅使，會將四川省大涼山的孩子包裝為「尋求支教（義教）老師的學生」，並藉此推出「7天收費萬元就能拿到志願者公益證書、鄉村助學研學報告」的研學項目。內媒周三報道，涼山彝族自治州組織相關部門摸排，並啟動為期半年的專項整治，嚴厲打擊虛假支教、虛假宣傳等行為。

付萬元獲研學報告

近日媒體報道了不少研學機構推出大涼山支教研學項目，打着幫助大涼山貧困學生的旗號，招募「志願者」參加「公益講堂」、「暑期支教夏令營」等，並收取高昂費用，令大涼山淪為「公益秀場」，引發輿論關注。涼山州教育體育局全面排查情況，涼山各級教育部門均未製發志願者公益證書、出具助學研學報告，去年1月至今全國各類社會組織或公益機構到大涼山開展的短期支教活動共有57項，其中35項活動向縣市教育部門報備，有22項未報備。州文化廣電和旅遊局和民政局則未發現，州內註冊旅行社或社會組織開展相關支教活動。