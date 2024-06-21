上海復旦大學畢業禮 學生台上揮拳打老師

【本報綜合報道】上海復旦大學江灣校區法學院近日舉行畢業典禮，一名學生在台上當眾向一名老師揮拳。網傳涉事學生為台灣籍，正準備考研究生。復旦大學江灣校區保安值班室周三晚回應稱，警方已經介入事件，暫不了解具體情況。

網傳為台生 原想揍院長 影片顯示，在周三舉行的學位授予儀式上，一名男學生按順序走到台上時，突然向授予學位證的一名老師揮拳，將該老師的眼鏡和導師帽打至飛脫。男學生隨後跳落台並離開現場。這時台上各人驚魂甫定，隨即簡單整理，繼續學位授予儀式。

網傳打人學生姓夏，原本想「揍院長一頓」，卻打錯了人。網上又流傳打人者寫的一篇長文，內容斥復旦大學為「混旦大學」，又稱該校學習風氣惡劣糜爛、體制敗壞，官場風氣惡臭不堪等。發文者表示，自己就讀復旦並非自願，純粹是父母期望，因此沒有完成學業的理由。

江灣校區保安辦公室工作人員回應稱，警方已將打人學生帶走錄口供，至於被打老師則送往醫院，事件發生原因還在進一步調查中。