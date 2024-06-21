內地去年破4.2萬毒品案 拘6.5萬人

【本報綜合報道】國家禁毒辦周三發布中國毒情報告和全年工作成果，去年全國共破獲4.2萬宗毒品犯罪案件，抓獲6.5萬名疑犯，繳獲25.9噸毒品，同比分別上升12.6%、21%和18%。報告提到，中美今年全面恢復禁毒合作，召開中美禁毒合作工作組第一次會議，正穩步推進相關合作，又透露積極推進列管鴉片類藥物芬太尼的前體化學品。

報告指，今年第一季度全國共破獲毒品1.1萬宗犯罪案件，抓獲1.7萬名疑犯，繳獲6.7噸各類毒品，同比分別上升23.1%、38.2%和30.6%。截至去年底全國現有89.6萬名吸毒人員，同比下降20.3%，去年共查處吸毒人員19.5萬人次，同比下降1.1%。今年第一季度全國查處吸毒人員6.1萬人次，同比上升32.3%，23.3萬人正執行社區戒毒，戒毒康復執行鞏固率逾85%。

全國去年繳獲938.5噸製毒物品，同比上升42.2%；雲南查繳3,556噸非列管化學品，同比上升27%。雲南發布加強可製毒物品管理的通告，強化查緝、阻截、勸返措施，嚴防流失境外製毒渠道。內地今年來列管右美沙芬、復方地芬諾酯等4種麻精藥品，開展相關犯罪打擊整治專項行動；又部署強化製毒物品源頭屬地管控，調整向特定國家或地區出口易製毒化學品品種目錄，新增24個管制品種，實行最嚴格的管控措施遏制製毒活動。

王小洪與美禁毒官員會面 另外，國務委員、國家禁毒委員會主任王小洪昨日在京會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔。王小洪表示，去年以來，雙方深入落實兩國元首重要共識，在禁毒、非法移民遣返等領域取得許多可視化成果。中方願同美方在相互尊重、管控分歧、互利合作的基礎上，繼續加強禁毒領域雙多邊交流合作。雙方同意就相關問題繼續保持溝通。