無人機拍攝新軍艦 軍事迷罪成判緩刑

國家安全部昨日發文，披露多宗無人機違規航拍航測危及國安的案件，涉及非法拍攝重要軍事設施刺探軍情、窺視要地違規採集敏感地理訊息、擅闖禁區私自上傳分享敏感數據。其中一名國內軍事發燒友為找可供談話的資料，用無人機拍攝高清的解放軍新型軍艦，最終因非法獲取國家秘密罪，被判處有期徒刑一年，緩刑一年。

該名軍事論壇發燒友羅×利用具備遠程高清攝像功能的無人機，對×新型軍艦非法拍攝，被國家安全機關發現查處。經相關部門鑑定，羅×所拍攝的照片和影片，涉及兩項機密級軍事秘密和一項秘密級軍事秘密。

巡飛軍事禁區採數據 兩人受罰 此外，國內×航測機構重要測繪項目負責人劉×在未經審核、未獲許可下，工作時使用具拍攝功能的無人機，飛行測繪×重點涉密要害部位，拍攝多角度、高解像度圖片，採集、儲存相關高精度航拍數據，造成重點技術安全風險，亦被國安機關查處。

內地×公司職員李×和張×在執行公司安排的一項常規巡檢項目任務中，紀法意識淡薄，在未向屬地空管中心等部門申請、報備下，巡飛某軍事禁區採集數據，並將數據上傳至網絡雲盤和微信群分享。經鑑定，二人相關行為嚴重危害國防軍事秘密安全，構成非法獲取國家秘密罪，依法受到刑事處罰。本報綜合報道