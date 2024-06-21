兩岸國際

台F16V戰機起飛故障折返基地

台灣空軍第五聯隊花蓮基地一架F16V戰機周三上午檢修完畢，進行全效能試飛時，才剛起飛就發現起落架無法收起。飛行員回報情況，並由塔台目視確認安全後，立刻停止任務緊急返場，順利降落基地，空軍就情況展開調查。（綜合報道）
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