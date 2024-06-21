李強晤馬國元首 兩國延長免簽

中國國務院總理李強訪問馬來西亞期間會見該國最高元首易卜拉欣和總理安華，達成廣泛共識。兩國政府昨發布深化提升全面戰略夥伴關係、共建中馬命運共同體的聯合聲明，宣布中方同意延長對馬國公民免簽政策至2025年底，馬方將延長對中國公民免簽證政策至2026年底。（綜合報道）