美情報：中國無傾向撐拜登或特朗普

拜 登

【本報綜合報道】美國將於今年11月大選，現任總統拜登和前總統特朗普再次對壘。美國情報機構近日發現，中國認為不管是拜登還是特朗普入主白宮，對中方幾乎沒有甚麼好處，所以沒有傾向於支持誰人。

指兩國關係將長期下滑 美媒昨天引述知情美國官員報道，下周將舉行總統競選首場辯論，美國情報機構評估認為中國對拜登和特朗普沒有明顯偏好，中方官員和美國官員一樣認為即使中美近期的高級別會議增多，且被宣傳為是管控分歧的舉措，但兩國關係將繼續保持長期下滑趨勢。

受訪的中國官員說法亦與美國評估相符，北京認為兩位候選人都有意遏制中國，打壓中國崛起。中國官員指，若拜登連任，華府可能會加強區域合作抗衡中國；若特朗普再次當選入，則可能會發表挑釁言論、重推反華措施，政策亦不可預測。不過，特朗普可能會削弱與其他美國盟友的關係，對中國來說可能是機會，特朗普亦比拜登更願意做交易，中國在貿易問題上的讓步或能令美國在台灣等敏感問題妥協。

特朗普