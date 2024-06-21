中方稱不接受基於虛假訊息指摘

【本報綜合報道】中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使周三反對一些國家搞雙重標準，呼籲多邊人權機制秉持公平正義，為建設性對話與合作發揮應有作用。他指中國不接受任何基於虛假訊息對中方的指摘，願在尊重、平等基礎上與各國及聯合國人權事務高級專員辦事處努力，推動國際人權事業健康發展。

陳旭在聯合國人權理事會第56屆會議代表「對話合作促人權之友小組」等發言，批評一些國家對自身及盟友存在的嚴重侵害人權行為視而不見、避重就輕，卻以人權為藉口干涉發展中國家內政。中方反對這種雙重標準的做法，認為沒有放之四海而皆準的人權發展道路，各方應尊重各國自主探索符合本國實際的人權發展道路，以和平與發展保障各國人民公平享有人權。