美售台軍用無人機 料明年交運

ALTIUS 600M-V反裝甲無人機

【本報綜合報道】美國周二宣布批准兩個總值約3.6億美元（約28.1億港元）的對台軍售項目，涉及逾千套ALTIUS 600M-V反裝甲無人機和彈簧刀300自殺式無人機。台灣防長顧立雄昨日預計明年會交運，又指透過美國內部行政審查已經加快，美方也組成「老虎小組」專責討論軍售，細節還需跟美方討論。大陸外交部發言人林劍批評，民進黨當局妄圖倚武謀「獨」，美國執意以武助「獨」，必將引火燒身、自食惡果、以失敗告終。

美台商會長稱有望合產彈藥 台媒詢問美國國務院政治軍事事務局，回覆稱上述兩項軍售都會在今年至明年間交貨。美台商會會長韓儒伯相信，這兩項軍售案的項目可在未來18個月內製造完成，生產產能方面不是問題，決定項目時已一併考慮。他又指，兩款無人機將大幅提升台灣擁有這類結合機動性與智能性的先進武器庫存，可防禦外來攻擊，甚至攻擊台灣海岸線外的解放軍軍備，台灣部署這些武器及訓練人員時可預期相關彈藥庫存增加，又相信台美合作生產武器彈藥將會成真。顧立雄周四出席立法院全院委員會前受訪，面對各界關切美方對台軍售可能再度延宕，他稱上述無人機是台國防部認為應盡快獲得的裝備，籌獲時程會再跟美方進一步討論。

北京斥美向台獨發錯誤信號 在北京，林劍昨日批評，美國罔顧陸方一貫反對和嚴正交涉，再次向台灣出售武器，嚴重侵犯中國的主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。陸方強烈譴責，堅決反對美方接二連三對台售武，為民進黨當局頑固堅持「台獨」立場、挑釁一個中國原則撐腰打氣。陸方敦促美方撤銷售台武器的錯誤決定，停止武裝台灣的危險趨勢，停止縱容支持「台獨」勢力的錯誤行徑，停止破壞台海和平穩定。