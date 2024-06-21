華擬建新海警船 基於052D平台打造

【本報綜合報道】因應近期南海局勢持續不穩定，中國疑再建造全新的海警船應對。近日流傳一張拍攝於上海江南造船廠的商業衞星圖像，可見一艘有別於現役解放軍軍艦或海警船的船艦出現在乾船塢內。該艦的外形與解放軍海軍052D型導彈驅逐艦相似。

可赴南海增執法能力 透過該艦與旁邊的船隻比例判斷，這艘新艦至少長150米以上。相對052D，這艘全新艦只預留艦炮的安裝空間，原先位於艦炮後方需大量空間的導彈垂直發射裝置消失，同時也未預留原先位於機庫前方的32通道垂發，意味該艦的主要武器或只剩下一門艦炮，說明其不太可能是以戰鬥為主要任務的軍艦，而是擁有艦炮並使用和軍艦相同艦身設計的海警船。

有分析認為，考慮到過去中國曾基於054A導彈型護衞艦平台為海警打造818型巡邏艦，這艘神秘新艦也很可能是基於052D平台而打造的新型海警船，預計排水量約7,000噸，有別於萬噸級的大型海警船，主要用於長距離的海上巡航任務，新艦或派往南海執行任務。分析強調，這艘基於052D平台打造的大型海警船將擁有更強動力、船身空間和強度，帶來更強的執法能力和海上對抗能力，同時艦載設施更完備，包括能操作直20和無人機的大型機庫，都是目前中國絕大多數海警船不具備的。