菲影片指摘 華刀斧威嚇 奪槍枝扣押

仁愛礁多船混戰事件發酵 中菲有主權爭議的南海仁愛礁水域的衝突持續發酵，菲律賓官員周三向美媒指，中國海警人員周一撞擊並登上菲律賓海軍充氣艇，經過混戰和多次碰撞，中國海警破壞菲軍充氣艇，沒收槍械等。菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納直斥中國海警非法登上菲軍充氣艇扣押設備，做法如同海盜，要求中國賠償損失並歸還槍枝和其他裝備。菲律賓昨日公開事發影片，可見當時場面混亂，指控中國海警人員持斧頭等武器指嚇菲軍。

菲稱士兵斷拇指獲頒勳章 菲律賓官員稱，超過8艘快艇上的中國海警人員多次撞擊並登上兩艘菲律賓海軍充氣艇，以阻止菲軍向仁愛礁的守軍轉移食物和其他物資，包括槍枝。在推擠和一再衝撞後，中方人員扣押了菲軍充氣艇，並用砍刀、長刀和錘子破壞它們，同時取走8支裝在箱子內的M4步槍、導航設備和其他物資，並打傷多名菲律賓海軍人員，其中一人的右手拇指斷掉。該名斷指軍人正在醫院治療，並獲軍方頒授勳章。

在昨日，菲律賓武裝部隊公開該國拍攝的事發影片，可見多艘中國海警艇與菲軍充氣艇在南海碰撞，場面十分混亂。部分中國海警人員手持疑似長棍、短刀、斧頭等武器與菲方人員對峙，期間有中國海警用長棍敲打菲軍充氣艇船身，並從充氣艇鈎走一袋黑色物品。菲方人員亦向中國海警人員潑水。菲律賓外交部指摘中國的行動是非法和侵略性，菲方一直努力重建與中方展開南海問題對話協商的有利環境，但如果中國的言行不一，這是不可能實現。

美國國務卿布林肯與菲律賓外交部長馬納羅周三通電話討論南海局勢，美國國務院發聲明指這是中國周一採取危險且不負責任的行動，阻止菲律賓在南海執行合法海上行動後進行的。布林肯強調，中國的行為破壞了區域和平與穩定，並且凸顯美國根據《共同防禦條約》對菲律賓的堅定承諾。

華指菲偷運建築材料武器 中國外交部發言人林劍昨日反駁，菲方的說法完全是顛倒黑白，倒打一耙。他指出，菲方此次行動根本不是人道主義物資補給，菲方船隻不僅夾帶建築材料，還偷運武器裝備，故意衝撞中方船隻，菲方人員還對中方執法人員潑水、投擲物品等，有關做法明顯加劇海上緊張局勢，嚴重威脅中方人員和船隻安全；強調中方依法採取必要措施維護自身主權，合法合理，專業克制，無可非議。本報綜合報道