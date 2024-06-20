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「屍花」罕見綻放 腐臭撲鼻
英國倫敦皇家植物園的一朵巨魔芋近日罕見綻放，吸引大批植物愛好者前來觀賞。該種植物原產於印尼，會散發如同腐肉般的惡臭氣味，故又得名屍花，其開花難度極高，通常花期只能維持一到兩天。女遊客表示，雖然巨魔芋會散發惡臭，但考慮到花期短，可能很難再有機會聞到，因此專程前來觀賞。
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