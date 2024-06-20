波音CEO首公開作供 認爆料員工遭報復

美國飛機製造商波音公司行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）周二出席參議院常務調查委員會聽證會，是他首次就波音飛機的安全問題公開作供。他承認揭發波音安全問題的內部爆料者有時會遭到報復，同時向2018年及2019年的兩宗737 MAX系列客機空難罹難者家屬道歉。

被斥偷工減料 稱疫後營商難 卡爾霍恩表示，知道部分對波音飛機安全及品質提出疑慮的員工遭受報復，但不知因此被解僱的人數。共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）指控波音高層謀取公司盈利，為此偷工減料、取消安全程序，強加到員工身上，這對卡爾霍恩來說很有效，因為他正在領取3,300萬美元（約2.57億港元）薪酬，並質問卡爾霍恩為何仍未下台。卡爾霍恩辯稱，波音持續掙扎從新冠疫情的打擊中復甦，後新冠的航太環境意想不到地困難。

指空難及甩門事故起因不同 波音737 MAX系列客機事故頻生，卡爾霍恩指出2018年及2019年的空難是涉及工程決策和有問題的飛行控制系統，今年1月發生的波音737 MAX 9客機半空甩門事故則是生產問題。他稱，在上述事故後，波音已改善飛機設計和機師訓練。

多名空難遺屬現身旁聽席，卡爾霍恩向他們道歉，有家屬仍然不滿，直指他們要求的是答案、透明度、負責，波音管理層應入獄。本報綜合報道

卡爾霍恩