加國政府介入交易 首阻稀土售華企

【本報綜合報道】加拿大政府消息人士周二透露，該國首次阻止一宗將遠北地區開採的稀土出售給中國公司的交易。加拿大聯邦政府和薩斯喀徹溫省聯手，買下澳洲礦業公司維塔金屬（Vital Metals）在加拿大西北地區的稀土資源。

維塔金屬去年12月宣布，將把其在西北地區的尼科拉科（Nechalacho）項目開採的稀土庫存，出售給中國盛和資源控股股份有限公司。維塔金屬接受盛和提供的10%股權融資後，同意上述交易。但維塔金屬周一宣布，不會繼續將庫存售予盛和的計劃，加方認為該項目是有助國家繁榮和關鍵礦產目標的戰略資產。

高價從澳洲公司買下 報道指，在加拿大自然資源部促成下，維塔金屬轉而將稀土以約330萬澳元（約1,718萬港元），出售給薩斯喀徹溫省政府所有的研究委員會，高於與盛和公司的260萬澳元（約1,353萬港元）交易。自然資源部長威爾金森（Jonathan Wilkinson）發聲明指，加拿大正發展安全的本土關鍵礦產價值鏈，以減少依賴外國，在加營運的礦企融資問題不能簡單由中國國有企業投資解決。