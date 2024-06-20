李強抵吉隆坡晤安華 同意自主處理南海問題

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周二晚乘包機抵達吉隆坡國際機場，開展對馬來西亞為期3天的正式訪問，是他出任總理以來首次訪馬。他昨日與馬來西亞總理安華會面，雙方同意加強並深化兩國雙邊合作，推動盡快完成中國——東盟自貿區3.0版談判，構建更為緊密的中國——東盟命運共同體。二人還同意，中國與有關東盟國家應自主妥善處理南海問題，管控矛盾分歧，促進對話合作，堅持雙邊解決問題的大方向。

李強表示，中方願同馬來西亞繼續把兩國關係放在各自對外政策的優先位置，加快推進中馬命運共同體建設，保持密切高層交往，持續深化各領域合作，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係內涵。中方願與馬方更緊密對接發展戰略，扎實推進東海岸鐵路、「兩國雙園」等重大項目建設，擴大貿易投資規模，拓展物流、新能源、人工智能、數字經濟、鐵路裝備等領域合作。

安華說，馬來西亞珍視馬中友誼，堅定奉行一中政策，不支持任何主張台獨的言行。馬方願同中方進一步加強各層級交往，深化貿易、投資、農業、數字經濟、教育、減貧等領域合作，積極推進重大項目建設，密切人文交流，加強文明互鑑，推進中國同東盟對話與合作。

兩國交換多領域合作文件 會談後，李強和安華共同見證兩國官員交換經貿、科技、文化、旅遊、郵政、農產品輸華、數字經濟、綠色發展、城市建設、高等教育等領域多項雙邊合作文件。在馬來西亞期間，李強還將出席馬中建交50周年慶晚宴，並拜會馬國元首蘇丹易卜拉欣，以及到鵝嘜出席東海岸鐵路動工儀式，另與兩國商界領袖共進商務午宴。