以軍批准進攻黎巴嫩計劃 加強備戰

【本報綜合報道】以色列國防軍周二宣布，北方司令部司令戈爾丁（Ori Gordin）和行動局局長巴西尤克（Oded Basiuk）當日批准了針對黎巴嫩的作戰計劃。

國防軍發聲明指，戈爾丁和巴西戈克主持戰況評估會議，期間批准了進攻黎巴嫩的行動計劃，同時就加強地面部隊戰備作出多項決定。以色列外交部長卡茲表示，以方即將決定改變針對真主黨和黎巴嫩的遊戲規則，在全面戰爭中，真主黨將被摧毀，黎巴嫩將受到沉重打擊。

真主黨發放海法港影像 另一邊廂，美國繼續進行外交斡旋，美國總統特使霍赫斯坦正出訪黎巴嫩貝魯特，他周二指以色列和真主黨在邊境的衝突已經持續足夠長的時間，迅速及循外交途徑解決問題符合每個人的利益，這是可以實現的，也是緊迫的。

在以黎邊境，以軍防空系統周二晚上在以色列北部接近黎巴嫩邊境的沿岸地區，擊落一架可疑的無人機，以軍還派出戰機空襲黎巴嫩南部多個真主黨目標。同日較早前，真主黨發放影像宣稱派出一架偵察無人機飛越以色列北部，包括海法港。