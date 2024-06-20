也門叛軍擊沉希臘運煤船 紅海危機第2艘

海面現殘骸油污 1船員失蹤 英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）昨日指，一艘日前在紅海遭受也門叛軍青年運動襲擊的商船已沉沒，是去年底爆發紅海危機以來第二艘被青年運動擊沉的商船。

UKMTO表示，今次沉沒的是懸掛利比里亞國旗、由希臘擁有的運煤船導師號（Tutor），它於上周三遭導彈和載有炸藥的遙控無人艇襲擊，導致貨輪受損進水，失去動力。青年運動當日聲稱襲擊了導師號。由於導師號受損嚴重，船員於上周五被迫棄船。有軍方報告指，目視到導師號最後通報位置的海面有殘骸和油污。另外，導師號遇襲時身處機艙的一名船員至今仍然失蹤。

此前，英國貨輪紅寶石號於今年3月初在紅海南部被擊沉，是紅海危機爆發以來首次有商船沉沒。當時美國中央司令部通報，懸掛伯利茲國旗的紅寶石號載有4.1萬噸化肥，船隻拋錨並緩慢入水，之後一直向北漂流，漏出大量浮油。由於船上有大批化肥，專家憂慮它沉沒會威脅海洋生態，過多肥料沉入大海將導致海藻過度生長，海藻吸收過量氧氣令海洋生物無法生存。

去年10月新一輪以巴衝突爆發後，青年運動以無人機及導彈多次襲擊紅海船隻。今年1月12日起，美國和英國對也門境內的青年運動武裝目標實施軍事打擊，進一步加劇緊張局勢。

美指於也門境內摧毀8架無人機 另外，美國中央司令部昨日公布，中央司令部部隊於過去24小時在也門境內的叛軍控制區成功摧毀8架無人機。同時，夥伴部隊在亞丁灣上空擊落一架青年運動無人機，沒有美軍、聯軍或商船的傷亡或損毀報告。本報綜合報道