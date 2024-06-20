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沖繩美兵移駐關島 首批百人
日本共同社周二報道，美國大洋洲屬地關島總督格雷羅日前受訪時透露，首批100名駐日本沖繩的美國海軍陸戰隊，預定12月移師當地。格雷羅表示，移師行動將分階段展開，完成時間需取決於關島建設新基地情況，估計基地需要兩至3年時間完工。（綜合報道）
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