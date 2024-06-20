兩岸國際

美日韓 下周辦產業部長會議

南韓傳媒周二報道，韓美日產業部長會議下周三將首次在美國華盛頓舉行，三方正就此展開最終協調。報道指，與會者分別是南韓產業通商資源部長官安德根、美國商務部長雷蒙多及日本經濟產業大臣齋藤健，預計三方將重點討論如何加強供應鏈合作，以及針對中國的出口管制方案。（綜合報道）
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