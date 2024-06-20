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對手將退選 呂特或接掌北約
荷蘭傳媒周二指，荷蘭看守首相呂特有望成為新任北約秘書長。現任北約秘書長斯托爾滕貝格回應稱遴選程序已接近完成，呂特是強而有力的候選人。根據報道，呂特的唯一競爭對手、羅馬尼亞總統約翰尼斯將於近期宣布退出北約秘書長競選。（綜合報道）
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