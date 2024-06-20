烏克蘭指美國故意拖延 年底僅20機師完成F16訓練

【本報綜合報道】烏克蘭最高議會臨時特別委員會主席烏斯蒂諾娃批評，美國以各種理由故意拖延烏克蘭空軍機師的F16戰機訓練。她表示年底只有20人完成受訓，數量少於烏克蘭即將接收的F16。

多國承諾供烏85架F16 英國《泰晤士報》周一報道，烏斯蒂諾娃稱目前只有8人在美國亞利桑那州受訓，另外12人則在丹麥培訓，而羅馬尼亞的訓練計劃仍未開始。烏克蘭曾要求增加10個訓練名額，但美國拒絕。有美國國防部官員表示，烏克蘭學員在英語語言技能及飛行訓練遇上問題。烏斯蒂諾娃直斥說法荒謬，並指摘美方多次藉詞搪塞。她認為，美方完全出於政治決定而拖延訓練，憂慮一旦F16在烏克蘭大規模出動，俄方會視作烏克蘭與北約融合的徵兆。

烏斯蒂諾娃透露，烏克蘭由提出軍援要求到接收需時半年，假如去年反攻時獲得F16，情況將完全不同。

烏克蘭武裝部隊司令西爾斯基指出，俄羅斯試圖在F16及新一批軍援運到烏克蘭前，鞏固在戰場上的優勢。比利時、丹麥、荷蘭及挪威，均承諾向烏克蘭提供F16，總數在85架或以上。首批戰機稍後時間交付烏克蘭，但未知投入作戰時間。