美卿稱俄獲華支持 得以延長與烏戰事

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周二表示，因中國支持俄羅斯國防工業，導致俄烏戰事延長。他與正訪問美國首都華盛頓的北約秘書長斯托爾滕貝格舉行聯合記者會，指出中國提供關鍵的支持，令俄羅斯能維持國防工業的基礎，維持戰爭機器，這種情況必須停止。

斯托爾滕貝格日前曾指，中國不能大量出口協助俄羅斯國防工業，同時又希望與西方維持良好關係，北約堅決對援助俄羅斯的中國付出代價。中國外交部發言人林劍回應斯托爾滕貝格的言論時指，北約作為冷戰的產物及全球最大軍事集團，在烏克蘭危機中扮演甚麼角色，國際社會自有公論，北約應自我反思，而不是任意針對中國進行抹黑攻擊。

北京反對美無證據下傳謠 在北京，中國外交部發言人林劍昨日再次重申，在烏克蘭危機問題上，中方從不拱火澆油、藉機漁利，始終致力於勸和促談。中方不提供交戰方武器，嚴格管控軍民兩用物項的出口，並得到國際社會高度評價。林劍強調，堅決反對美方在沒有任何證據的情況下，散播假訊息，向中方推卸責任。