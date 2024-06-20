稱朝俄軍事合作加劇局勢 韓冀華護半島和平

【本報綜合報道】在俄羅斯總統普京訪朝之際，中國與南韓周二在首爾舉行首次中韓副部級外交安全「2+2」對話，討論雙邊關係、朝鮮半島問題、地區和國際局勢等相關議題。南韓外交部昨日表示，韓方指出朝俄加強軍事合作導致半島緊張局勢，這與中國的利益背道而馳，希望中方在半島和平穩定和無核化方面發揮建設性作用。

南韓外交部表示，外交部副部長金烘均、國防部國際政策官李承范，以及中國外交部副部長孫衞東、中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群率團與會，由金烘均和孫衞東主持。韓方認為在北韓通過發射彈道導彈和空飄垃圾氣球等一系列挑釁行為導致半島緊張局勢升級下，普京仍訪朝令人擔憂。韓方強調，普京訪朝不應對半島和平穩定構成威脅，也不應加強朝俄之間的非法軍事合作。

韓方亦轉達國內外各方對脫北者被強制遣返的擔憂，呼籲中國政府提供特別協助，以確保脫北者不被強制遣返。中方表示，中國在半島問題上的政策不變，願繼續為解決半島問題發揮建設性作用。雙方另討論烏克蘭和中東局勢、中美關係等議題，並商定定期舉行外交安全對話，並承諾切實履行通過「1.5軌對話」、「副外長級戰略對話」等達成協議的各項交流和務實合作事務。中國外交部發言人林劍昨日回應，強調在中國不存在所謂脫北者一說，因經濟原因透過非法入境的方式來華人員不是難民。中方希望有關方面不要將此問題政治化，為中方處理有關問題製造障礙。

中韓海域劃界會談 第12次舉辦 另外，中韓海域劃界談判工作組第12輪會談周二在濟州島舉行。雙方在會上就海域劃界有關問題交換意見，並商定今後為保持會談動力繼續努力。