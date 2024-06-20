普京訪平壤升格夥伴 俄朝倘被侵對方必援

相隔24年再抵埗 金正恩凌晨接機擁抱 俄羅斯總統普京昨日凌晨乘專機抵達北韓首都平壤進行國事訪問，是他時隔24年再次訪朝。普京和北韓領袖金正恩在錦繡山太陽宮展開擴大會議及一對一閉門會談，會後簽署俄朝《全面戰略夥伴關係條約》，內容提及當任何一方受到侵略時，另一方就會提供援助。

根據早前的官方公告，普京於前日至昨日訪問平壤兩天，惟他最終昨日凌晨2時許才到埗，訪朝行程縮短為一天。金正恩親自在停機坪迎接普京，普京落機後與金正恩見面並握手相擁，及後互相問好和交流，隨後兩人一起步過紅地氈，普京與到場迎接的官員逐一握手，並檢閱北韓三軍儀仗隊。普京邀請金正恩乘坐他的「奧魯斯」轎車，一同前往下榻酒店。

俄讚朝挺對烏政策 抵達錦繡山迎賓館後，金正恩親自為普京帶路並親切交談。美國傳媒報道，在普京到達前，平壤部分街道掛上普京肖像及俄羅斯國旗，其中一幅橫幅寫上：「我們熱烈歡迎俄羅斯總統。」昨日早上，普京和金正恩前往金日成廣場參加歡迎儀式。北韓三軍儀仗隊列隊歡迎普京，大批民眾手持鮮花參加，建築物以北韓和俄羅斯國旗裝飾，並掛有普京和金正恩的肖像。歡迎儀式結束後，普京和金正恩到錦繡山太陽宮舉行擴大會議。

在擴大會議上，普京指俄羅斯讚揚北韓對俄方政策提供的支持，包括在烏克蘭上的支持。俄羅斯反對美國數十年來實施的霸權政策，反對美國及其衞星國針對俄羅斯的帝國主義政策，而俄朝之間的互動是基於平等原則，相互尊重彼此利益。普京表示，金正恩去年訪俄，讓兩國關係取得重大進展，雙方已準備一份新的基本文件，這將構成俄朝長期關係的基礎。

普京相信與金正恩的會談將是富有成效的，希望下次在莫斯科與金正恩會談。金正恩提到俄羅斯在維護世界戰略平衡方面的作用，並表示會無條件支持俄羅斯對烏克蘭的特別軍事行動，以保護其主權、安全利益和領土完整，北韓亦打算加強與俄羅斯的戰略合作。

單對單會談兩小時 兩人之後單對單會談，持續約兩小時，並簽署《全面戰略夥伴關係條約》。普京會後指《全面戰略夥伴關係條約》規定，在條約一方受到侵略時要相互提供援助。金正恩則形容，朝俄關係已提升至同盟水平，形容上述條約是一份帶來和平及防衞性的文件，並說：「我毫不懷疑，它將成為加快建立一個全新多極世界的驅動力。」普京和金正恩之後一同散步和飲茶，繼續交流，雙方並互贈禮物。金正恩向普京送上藝術品；普京則贈送俄羅斯國產汽車、短劍和茶具。

普京應邀轉赴越南 朝中社指出，普京此行時值朝俄傳統友好合作關係堅定走上新的全面發展軌道，今次將成為可靠推動朝俄關係面向未來的戰略性發展，以及強國建設事業的重要之行。普京結束北韓訪問後，昨日應越共中央總書記阮富仲的邀請，轉赴越南進行兩日國事訪問。本報綜合報道