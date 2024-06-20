打邊爐舌變黑 店方稱鐵鍋養護差

【本報綜合報道】浙江省杭州市近日有食客在火鍋店打邊爐，就餐後發現舌頭變黑，引來中毒疑雲。事件上傳網絡後更有網民懷疑火鍋店使用地溝油，或循環使用食客用餐後的湯底等。涉事火鍋店「楠火鍋」昨發聲明指，客人舌頭發黑是店舖的鐵鍋養護不當造成，不存在亞硝酸鹽超標的問題。

網民稱或亞硝酸鹽超標 涉事女食客和母親上周四到楠火鍋用餐，當日選了一個辣湯和一個菌湯，期間並無進食能讓舌頭變黑的食物。惟兩人吃完後舌頭變得特別黑，像染色一樣。餐廳負責人解釋，可能是因為鐵鍋的原因，辣鍋的辣椒與鐵鍋一起煮食，長時間會產生此問題。另有網民表示，曾出現同樣情況，也有網民擔憂是亞硝酸鹽中毒。

針對此事，楠火鍋上周六在女事主的貼文評論區發道歉聲明，否認網傳循環使用湯底的說法，又指員工未經調查當即作不實回覆，向對方表示歉意。所屬公司隨後已關閉涉事分店，將店內同批次菜品、底料、餐具等全部封存處理，二次送檢並調查起因。楠火鍋周三再發聲明指，經浙江國正檢測技術有限公司檢測，涉事分店同批次產品符合國家標準，公司已啟動全國門市的養鍋監管工作，確保不再出現因鐵鍋養護不到位、為顧客帶來不良體驗的問題。