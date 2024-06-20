福建多處暴雨破紀錄 增至8死

【本報綜合報道】廣東、福建等地近日暴雨連場，其中福建龍岩市上杭縣周日至周一有15個鄉鎮24小時降雨量突破歷史極值，導致當地4人死亡，連同武平縣增至8死。國家發展改革委周二安排中央預算內投資1.3億元人民幣（約1.4億港元），支持福建、廣東受災地區受損學校醫院、水利防洪等設施應急恢復，推動災區盡快恢復正常生產生活秩序。

據不完全統計，上杭全縣累計逾6.6萬人受災，災區通訊、電力等基礎設施仍未完全恢復，部分地區仍存在二次山泥傾瀉風險，為摸排、搜救失聯或被困人員帶來困難。其中上杭縣清源山周日晚發生山泥傾瀉，一座有數百年歷史的寺廟倒塌，在廟內躲雨避險的一家6口被埋失聯，搜救隊員仍在緊急搜救中。

廣西部分河流超警戒線 廣西亦持續受暴雨影響，有39條河流48個水文站的水位超出警戒線，最高達3.73米。廣西水文中心昨日升級發布洪水橙色預警，並將水文測報應急響應提升為Ⅱ級，桂林市同日發布洪水紅色預警。水利部長江水利委員會表示，本月9日以來，金沙江及長江幹流南部發生持續性降雨過程，洞庭湖、鄱陽湖水系共30站超警，涉及22條河流。長江防總、長江委已於周一針對江西、湖南、貴州，周二針對湖北、安徽、江蘇分別啟動防汛Ⅳ級應急響應和洪水防禦Ⅳ級應急響應。