上門偽造罪證煙草局兩人受罰

村民涉無證倒賣煙案揭發

53歲的阮雙全被指控無證倒賣煙草，獲利兩萬元人民幣（約2.2萬港元），一審非法經營罪成獲刑。他辯稱其有煙草專賣許可證，只是在不知情下被煙草局收回。他提起行政訴訟，請求法院撤銷麥積區煙草局收回並注銷其煙草專賣許可證的行政行為，天水市秦州區法院上周二開庭審理此案。阮雙全代理律師出示多份經過公證的監控影片等證據，指出麥積區煙草局上月底至本月初凌晨才在其當事人店舖原址張貼本應3年前送達的《收回煙草專賣零售許可證通知書》，其工作人員偽造送達過程的行為被周邊閉路電視拍下。