誘逾7萬人做傳銷 上海起訴11人

假借推售保健品 涉款10.2億 上海市靜安區人民檢察院上月24日至本月8日以組織、領導傳銷活動罪，對11名被告陸續提起公訴。他們涉嫌以推銷保健品為名吸引7萬多人參與傳銷，涉案傳銷平台註冊會員帳號逾18萬個，涉案金額達9.47億餘元（人民幣‧下同，約10.2億港元）。

公安機關此前接到舉報電話稱，在上海市某某大廈內有人以推廣「H電商平台」為幌子進行傳銷違法活動。一名劉姓女士稱其通過朋友介紹，繳納6,000元（約6,456港元）成為「H電商平台」會員，該朋友一再強調公司有直銷牌照，繳費成為會員後，就能在平台上擁有自己的店舖。首批會員未來還能享受網店營業額1%的分紅。

總裁級罪犯 領導逾4000人 劉女士參加幾次早會後發現，公司對外宣稱幫助跨境電商平台推廣店舖，但實際是以推廣店舖為名，忽悠別人繳納會費。劉女士認為這是傳銷，當即退出。公安機關進一步偵查後發現，「H電商平台」只是幌子，平台背後還隱藏另一個以高額返利為誘餌發展下線的「Z平台」，偵查人員去年10月19日至21日陸續抓獲葉××等10多名疑犯。

經審查查明，被告葉××、李××等人於2019年至去年，以推銷保健品為名宣傳推廣「Z平台」，要求參加者繳納入會費獲得會員資格，再按一定順序組成A、B區雙軌層級結構，並通過設置如層獎、量獎、輔導獎等返利名目，將發展人員數量作為返利依據。其中疑犯丁××在被抓前已做到「總裁」級別，組織、領導參與傳銷人數逾4,000人。本報綜合報道