史丹福博士考獲安徽公務員

【本報綜合報道】內地公務員職位競爭激烈，安徽省宿州市公務員局日前通過宿州先鋒網，發布該市2024年度考試錄用公務員擬錄用人員公示（第二批），名單中出現一名來自世界頂尖學府美國史丹福大學的博士，其報考的是宿州市下轄的靈璧縣鄉鎮機關基層事務管理職位。

負責鄉鎮基層事務管理 招考資訊顯示，上述職位共招聘兩人，靈璧縣下轄的韋集鎮和向陽鎮各招錄一人，錄用後考生按總成績排名選擇崗位，將從事公共服務、鄉風文明建設、鄉村振興等基層綜合管理工作。報考要求中明確該崗位面向該市戶籍人員，錄用後需簽訂5年不得流出鄉鎮的協議。此前宿州市公務員局公布的考試成績表顯示，報考該職位的6名考生中，史丹福大學博士蘇朕的筆試、面試、總分成績均位列第一。

宿州市公務員局本月6日公布的2024年度考試錄用公務員擬錄用人員公示名單（第一批）共104人，周日公布的第二批名單有330人。這兩批共434人涵蓋了宿州市級、縣級、鄉鎮機關以及行政執法等不同類型的公務員職位，蘇朕是當中唯一的博士。