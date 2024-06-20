上海中年漢闖地鐵站 持刀傷3人

事發於繁忙時間早上8時28分，網上流傳多張照片顯示，一名男子腹部受傷昏迷，有人用布條為他按住傷口，地上滿布血漬。相信是沈男的中年男子右手持刀，坐在地鐵站出入口位置，將刀放在頸部附近，疑以死威脅到場警員不要靠近。目前9號線運作已恢復正常，此前為配合外部處置，9號線合川路站臨時關閉。

事發後，有網民質疑地鐵站內外的安檢情況，相關檢查措施是否有執行，為何沈男可帶刀具入站。另有網民表示，安檢位置和入閘口有一段距離，若沈男將刀具放在身上帶入，站內安檢人員很難發現。針對網民質疑上海地鐵安檢措施形同虛設，上海軌交公安處回應稱，傷人事件發生在安檢口外，與上海地鐵目前實施的安檢管理並無關聯。有目擊者亦稱，案發位置是在進站通道內，並未到安檢口。