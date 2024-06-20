國企官員遭舉報騙色騙婚逼墮胎

【本報綜合報道】內蒙古自治區通遼市張女士周一實名舉報遭公職人員李×騙色騙婚，當她懷有對方骨肉時，對方開出10萬元人民幣（約10.9萬港元）逼她墮胎。據李×任職的中鐵瀋陽集團通遼房建公寓段紀委工作人員稱，案件正在辦理中，不方便透露細節。

女方有孕 男即玩失蹤 張女士拍片稱，李×為瀋陽人，兩人於今年3月初相識，不久後便確認戀愛關係正式相處，戀愛半個月左右，李×回瀋陽後開始不回訊息，她察覺不對勁逼問後才得知對方已婚。李×當時稱會與妻子離婚，並於今年9月與張女士結婚，還稱要小孩。雙方已互見家長，周圍的人都知道張女士懷孕要結婚，現在她名譽掃地，身心受到巨大傷害，還患上抑鬱症及焦慮症。

張女士稱，李×為中鐵瀋陽集團通遼房建公寓段珠斯花公寓黨支部書記，屬國企黨員正科級。她懷孕後，李×便開始「玩失蹤」，又把其聯絡方式封鎖，還提出給錢墮胎。張女士提供的聊天截圖顯示，李×承諾女方若做人流手術和以後不再打擾他，會給予上述金額作為補償。