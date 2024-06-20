漢光演習取消假想敵對抗 非關敏感考量

【本報綜合報道】台軍下月底將實施漢光40號實兵操演，屆時本、外島將就敵攻擊想定，依序開展操演課目實兵驗證。但有報道指，台國防部日前接獲國安高層命令，今年漢光演習將不會出現行之有年的「紅軍」（假想敵軍）對抗。台防長顧立雄周二證實消息，是要以「真實想定」進行驗證，並非考慮到加劇軍事對峙敏感度。

台防長：以真實模擬想定 報道指，今年漢光演習將取消「紅軍」進攻環節，分別代表兩棲登陸、空降作戰演習的聯興和聯雲操演也將消失。台國防部周一回應指，今年漢光演習採取實兵、實裝操演方式，驗證各級部隊執行聯合作戰計劃的能力，並全面檢視台軍全戰力備戰成效。實兵演練期間，將依統裁部設計仿真戰場想定及狀況，誘導防衞軍執行各項演練。台媒由此推測以往以漢光演習的實兵攻防，在今年可能以不同形式出現在演習場域中。

顧立雄周二回應稱，這是參謀總長決定，目的是要以真實模擬想定來進行之前電腦兵推所希望驗證的事項，毋須透過所謂的對抗模式來推演，而是以真實想定驗證，如此做法會較適切。對於外界關注此次變動是否希望降低軍事對峙的敏感情況，顧立雄否認，強調與敏感問題無關，主要是希望在實兵驗證項目，統裁部能發出真實模擬想定，才可讓旅級單位驗證出參謀本部想達到的需要。