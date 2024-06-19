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《山海經》手繪陶瓷驚艷全場
中國陝西省西安培華學院傳媒與設計學院的工藝美術專業大四女學生張瑞佳心靈手巧，以《山海經》為畢業作品主題，釉上彩方式在陶瓷上手繪活靈活現的神仙志怪，描繪出飄渺夢境的場景，精美的構圖在畢業展上更是驚艷全場。她表示，希望以創新方式加深民眾對陶瓷繪畫了解，並計劃未來投考研究生，深入鑽研陶藝。
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