菲船闖仁愛礁 華海警首次登臨檢查

中國海警局新聞發言人甘羽正告菲方，任何形式的侵權挑釁都徒勞無益，中國海警全時戒備、嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益。相關人士表示，所謂管制措施是指面對菲方挑釁行徑，中方會實施喊話、警戒、勸離等宣示性措施；針對菲船惡劣行徑，管制措施會相應提升級別，採取攔截、登臨檢查、外逼等實質性行動。菲方則稱不接受中國海警的欺騙性和誤導性說法，批評中國海警正加劇區域緊張局勢，同時承認在中方干擾下補給失敗。

美支持菲 批評中方行動

美國國務院發言人米勒周一發表書面聲明回應稱，這一升級事件是中國一系列挑釁的最新一宗，美國與盟友菲律賓站在一起，批評中方阻止菲方向馬德雷山號的軍人合法運送人道主義物資。他指摘，過去一年中方多次針對菲方補給任務使用水炮和危險操作，反映其在南海對菲律賓人的安全與國際法一貫不尊重。聲明提到2016年的南海仲裁案裁決，稱中國對仁愛礁周圍水域沒有合法的海洋權利主張，並重申《美菲共同防禦條約》適用於對菲律賓武裝部隊、公務船或飛機在南海的武裝攻擊。