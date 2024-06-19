出席中澳工商界會談 李強：增全面戰略合作

中國國務院總理李強昨日結束4日訪問澳洲行程，轉往馬來西亞訪問3天，是上任以來首次。他在澳洲最後一天，與澳洲總理阿爾巴內塞一起參加中澳工商界首席執行官圓桌會，並參觀中資企業天齊鋰業和礦業巨頭福特斯克金屬集團（FMG）的研發設施。

晤西澳省長及在野自由黨魁 李強乘坐專機飛抵西澳省珀斯，昨早與西澳省省長庫克（Roger Cook）舉行一對一會談。李強在七屆中澳工商界首席執行官圓桌會上致詞，稱要將中澳經貿合作置於兩國全面戰略夥伴關係中，以全面視角和戰略眼光審視，更好地把握大勢。他指中澳合作前景廣闊，希望兩國企業家持續深耕傳統領域合作，着力拓展新的合作領域，積極布局人工智能、量子科技、生命科學等未來產業，把中澳合作共贏的蛋糕做大，推動中澳廣泛領域交流合作。阿爾巴內塞稱，澳方願與中方加強經貿、礦產、創新、維護產供鏈穩定、應對氣候變化等領域合作。

李強周一下午在坎培拉曾會見澳洲在野自由黨黨魁達頓（Peter Dutton），稱中澳關係保持穩定、不斷發展，最符合兩國的根本利益，也有利於地區和平、穩定與繁榮。中方願與澳洲朝野各界進一步加強對話溝通，深化政治互信，拓展互利合作，妥善處理分歧，推動中澳全面戰略夥伴關係取得新的更大發展，更好惠及兩國人民。達頓表示，澳中關係至關重要，樂見中國發展繁榮並將中國視為夥伴，希望澳中關係穩定發展，亦願與中方保持溝通交流，推動兩國關係不斷深化。

馬國決定申入金磚 今迎李強 李強今日上午與馬來西亞總理安華會晤，雙方將討論雙邊事務，並討論共同關心的地區和全球問題。兩人晚上將共同出席慶祝中馬兩國建交50周年晚宴，李強將與馬來西亞元首蘇丹易卜拉欣會面。雙方將見證簽署和交換多項諒解備忘錄和協議，出席鐵路動工儀式，並與兩國商界人士共進商務午餐。安華昨日受訪透露，馬方已決定申請加入金磚國家集團，很快會啟動正式程序，正等待最終結果。本報綜合報道