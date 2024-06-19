指華助俄國防 北約：須付代價

斯托爾滕貝格指，俄羅斯9成微電子儀器來自中國，中國正改善俄羅斯的衞星實力。他指摘中國正助長歐洲自二次大戰以來最大規模的武裝衝突，同時希望與西方保持良好關係，但不能魚與熊掌兩者兼得，敦促中方改變做法。斯托爾滕貝格周一到白宮與美國總統拜登會面時指出，23個北約成員國今年的軍費開支將佔國內生產總值（GDP）2%或以上。

中方促反省 勿任意抹黑

中國外交部發言人林劍昨日回應，北約作為冷戰產物和全球最大的軍事集團，在烏克蘭危機中扮演的角色國際社會自有公論。北約應當自我反思，而不是任意對中國抹黑攻擊。中方不是烏克蘭危機的製造者和當事人，始終致力於勸和促談。中方的客觀公正立場和建設性作用，並得到國際社會的廣泛認可。奉勸有關方面停止甩鍋推責、挑撥離間，不要拱火澆油、鼓動陣營對抗，切實為政治解決危機做點實事。