美媒公開兩年前和約文本 烏曾允不入北約 割讓東部

【本報綜合報道】美國《紐約時報》上周六首次公開俄羅斯與烏克蘭於2022年開戰後唯一直接談判後草擬的和平條約文本。烏克蘭當時為息戰火，一度答允不加入北約並割讓東部地區，但最終因俄羅斯在安全保障方面加入有利自身的條款，導致和談破局。

俄羅斯和烏克蘭於2022年2月至4月展開多輪談判，烏方2月28日在白羅斯談判時作出重大讓步，表明準備好成為永久中立國，不會加入北約或允許外國軍隊進駐烏克蘭。俄烏代表於3月29日再在土耳其會面，俄方當時似乎同意烏克蘭的中立模式和安全保障要求，並減少強調領土聲索。烏克蘭把協議提案總結成2頁的「伊斯坦堡宣言」，列明克里米亞的地位將於未來10至15年內決定，烏方承諾不使用武力奪回克里米亞，烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京將會面敲定和平條約，以及決定俄羅斯將繼續佔領多少烏克蘭領土。

涉烏安保條款談不攏 2022年4月15日，俄羅斯談判代表向普京提交一份17頁的和平條約文本草稿。最大問題在於協議第5條，列明烏克蘭遇武裝襲擊時，安全保障國英國、中國、俄羅斯、美國及法國將防衞烏克蘭。不過，俄方加入一項條款，要求針對烏克蘭遇襲的回應措施必須獲得所有安全保障國同意，即俄方有權否決任何協助烏克蘭的軍事干預行動，令談判最終破裂。