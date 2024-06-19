普京訪朝前 同意簽全面戰略夥伴條約

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京昨晚抵朝，展開一連兩日的國事訪問。他於周一簽署決議，同意與北韓簽署《全面戰略夥伴關係條約》。普京在北韓《勞動新聞》發表署名文章，稱俄朝將共同致力於提升雙邊合作至更高水平，發展擺脫西方控制的貿易和結算體系，共同對抗單方面的非法限制措施。

促進高等教育機構科研等 普京表示，今後將持續支持北韓，並重申願加強俄朝密切合作，促進國際關係朝更民主穩定的方向發展。雙方計劃在歐亞大陸建構平等且不可分割的安全結構；推動基於人道主義的合作發展；促進俄朝高等教育機構之間的科研活動；加強雙邊旅遊、文化和教育交流，以及青年和體育交流。

韓料俄朝建緊密軍事合作 普京對朝方堅定支持俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動，並在聯合國等國際舞台上保持一致路線表示感謝。俄羅斯在北韓與敵人的對抗、爭取走自主、獨創性以及自身發展道路的鬥爭中堅定支持北韓國家和人民，並承諾今後將繼續給予全力支持。俄羅斯總統助理烏沙科夫稱，兩國關係是在平等、尊重主權、選擇發展道路以及考慮彼此根本利益的原則基礎上發展和建立起來。

南韓情報和安全部門推測，俄朝或以普京訪朝為契機，建立緊密軍事合作關係。一旦北韓進入戰爭狀態，俄羅斯有可能立即採取軍事介入行動。南韓情報機構相關人士指出，俄朝或會採用類似1961年《蘇朝友好合作互助條約》合作模式，即締約任何一方處於戰爭狀態時，另一方應立即盡其全力給予軍事及其他援助。