30朝兵跨越分界線布雷 聞韓軍鳴槍撤退

關係惡化頻繁作業備戰 同時阻截脫北 俄羅斯總統普京訪朝之際，再度發生朝軍越過韓朝軍事分界線事件。數十名朝軍昨日一度進入軍事分界線南側，結果在韓軍廣播和鳴槍示警後撤回北方。韓軍表示，近期朝軍士兵在前線一帶埋設地雷時發生多次爆炸事故，導致多人傷亡。

南韓聯合參謀本部（聯參）指，20至30名北韓軍人昨早8時半，在中部戰線非軍事區作業期間一度越過軍事分界線進入南側約20米，韓軍以廣播及警告射擊逼退。越界的北韓軍人，攜帶鎬等土木作業工具。

近期多宗地雷爆炸 多人傷亡 聯參認為，朝軍在鳴槍示警後隨即退回，可見他們只是單純越界，強調韓軍為各類突發事件做好準備。中部戰線非軍事區多名朝軍曾於本月9日短暫越界，在韓軍警告後撤退。有聯參人士透露，朝軍兩次越界區域不同。

聯參推斷，近期朝軍越界可能與北韓在非軍事區內的頻繁作業有關，朝軍4月起在非軍事區以北2公里等多處前線地區投入兵力，為加強警戒而埋設地雷、維修戰術道路及修建疑似反坦克障礙物等，障礙物的構造類似牆壁。非軍事區目前草木茂盛，因此分界標識不易識別。聯參表示，近期朝軍在前線一帶清理草地及埋雷時，發生多宗地雷爆炸事故導致眾多士兵傷亡，但工程並未停止。

朝或有意將分界線變國境線 朝軍每天調動多達數千人從日出至日落一直幹活，規模實屬罕見。聯參推斷朝方為了強化內部控制，阻止軍人和平民南下脫北，在邊境埋雷及砍伐植被便於觀測。聯參還在分析朝方的意圖，目前難以判斷是否有意把軍事分界線變為國境線。北韓去年11月23日單方面撕毀《九一九軍事協議》後，今年1月已完成所有前沿哨所修復工作，此後在京義線、東海線和箭頭高地等連接韓朝的鐵路、公路附近埋雷，近期還拆除東海線路燈和鐵軌。

瑞典智庫：朝有力擁90核彈頭 瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所推算，截至今年1月北韓擁有50枚核彈頭，較一年前增加20枚。北韓擁有足量的核分裂物質，可以把核彈頭數量增至90枚。斯德哥爾摩國際和平研究所去年估計，北韓擁有30枚核彈頭，可組裝核彈頭數量為50至70枚。本報綜合報道