染肺炎克雷伯菌 垂危婦獲救
【本報綜合報道】重慶陸軍軍醫大學西南醫院急診醫學科近日成功救治一名感染肺炎克雷伯菌、致生命垂危的患者。
今年4月，患者唐莉（化名）因反覆發熱、乏力到西南醫院急診科就診。急診醫學科副主任醫師李曉萍指出，患者當時反覆發熱，並已出現意識模糊症狀。進一步檢查後發現，她還有多發肝膿腫、重症肺炎、多發肺膿腫、左眼眼內炎等多部位侵襲。化驗顯示，患者體內有大量肺炎克雷伯杆菌，導致肺炎克雷伯菌肝膿腫侵襲綜合症。明確病因後，李曉萍為唐莉注射了更昔洛韋並對症治療。在急診醫學科團隊的精心照顧下，唐莉於6月上旬康復出院。
醫生指糖尿病高危
李曉萍提醒，糖尿病是發生肺炎克雷伯菌肝膿腫的高危因素，也是發生轉移性感染的高危因素，儘管肺炎克雷伯菌導致的肝膿腫症狀並不特異，但這種感染可迅速進展為感染性休克和多器官衰竭而帶來致命一擊。此類感染也最常侵襲肺部、眼睛和中樞神經系統等部位，因此，糖尿病人尤其注意，需規律用藥，嚴格控制血糖，出現眼內炎和肺部感染等症狀，應及時就診，盡早處置。
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