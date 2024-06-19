染肺炎克雷伯菌 垂危婦獲救

今年4月，患者唐莉（化名）因反覆發熱、乏力到西南醫院急診科就診。急診醫學科副主任醫師李曉萍指出，患者當時反覆發熱，並已出現意識模糊症狀。進一步檢查後發現，她還有多發肝膿腫、重症肺炎、多發肺膿腫、左眼眼內炎等多部位侵襲。化驗顯示，患者體內有大量肺炎克雷伯杆菌，導致肺炎克雷伯菌肝膿腫侵襲綜合症。明確病因後，李曉萍為唐莉注射了更昔洛韋並對症治療。在急診醫學科團隊的精心照顧下，唐莉於6月上旬康復出院。

醫生指糖尿病高危

李曉萍提醒，糖尿病是發生肺炎克雷伯菌肝膿腫的高危因素，也是發生轉移性感染的高危因素，儘管肺炎克雷伯菌導致的肝膿腫症狀並不特異，但這種感染可迅速進展為感染性休克和多器官衰竭而帶來致命一擊。此類感染也最常侵襲肺部、眼睛和中樞神經系統等部位，因此，糖尿病人尤其注意，需規律用藥，嚴格控制血糖，出現眼內炎和肺部感染等症狀，應及時就診，盡早處置。