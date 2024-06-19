梅州雨減弱 積水未退卻

廣東災情嚴重 雨量達全國均值近5倍 廣東梅州周日暴雨成災，多地發生山洪、山崩，造成5人死亡、15人失蹤、13人受困。雨勢昨日暫時減弱，但部分低窪村莊的積水仍未退去。廣東受強降雨影響停電的32萬戶用戶，近六成已恢復供電。全國今年降雨量排行榜近日出爐，廣東降雨量是全國平均降雨量近5倍。

受洪澇影響較為嚴重的地區包括梅州平遠縣差干鎮、上舉鎮、泗水鎮；蕉嶺縣廣福鎮、南礤鎮；梅縣區松源鎮、桃堯鎮等。全市最大平均雨量發生在平遠縣，為179.1毫米。蕉嶺縣長潭鎮鎮長鄺財華憶述，河水暴漲一下子沖斷河堤，高陂村外的道路沖出一段百多米的缺口，而高陂村也被水流阻斷成為「孤島」。強降雨天氣導致河水倒灌，導致公路多處路基坍塌及路面塌陷。

江西洪澇36.5萬人受災 目前梅江、韓江幹流及中小河流水位緩慢回落。根據《梅州市防汛抗旱防風防凍應急預案》規定，梅州市防汛抗旱防風指揮部昨日決定，把防汛I級應急響應調整為防汛II級應急響應。廣東省委書記黃坤明要求，把搜救失聯被困人員作為重中之重。

此外，江西多地周一至昨日普降暴雨，贛江中游吉安站水位漲至50.51米，超出警戒線，命名為「贛江2024年第2號洪水」。截至周一，洪澇災害造成江西36.5萬人受災，緊急避險轉移1,863人，農作物受災面積達62.2萬畝。雨帶於今日至明日北抬至長江中下游地區，江西省北部處於雨帶南緣，雷雨天氣明顯。南部多雲間晴，部分地區午後到夜間有陣雨或雷陣雨。

南方多地今年以來遭遇多輪降雨，中央氣象台發布今年以來的國家站降水量排名，截至上周六全國平均降水量是248.9毫米。平均降水量排在前5名的分別是廣東、江西、福建、廣西、湖南，其中廣東的平均降水量達到1,170.1毫米，遠多於全國平均降水量。

發改委撥1.41億救災 為貫徹落實中央對防汛抗旱工作的重要指示，國家發改委撥出1.3億元人民幣（約1.41億港元），支持福建、廣東受災地區受損學校醫院、水利設施應急恢復，推動受災地區盡快恢復正常生產生活秩序。本報綜合報道