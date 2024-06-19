兩岸國際

曾在特警大隊服役 放養警犬被偷走

網傳一份尋狗啟事顯示，雲南德宏瑞麗市一隻警犬失蹤。 網傳一份尋狗啟事顯示，雲南德宏瑞麗市一隻警犬失蹤。
網傳一份尋狗啟事顯示，雲南德宏瑞麗市一隻警犬失蹤。
【本報綜合報道】雲南德宏瑞麗市一隻警犬於上周六失蹤，至今仍未找回，希望有人能提供線索，引發關注。勐卯邊防派出所周一證實警犬被偷。
失蹤警犬是瑞麗公安特警大隊的退役警犬，名叫臘門，是一隻德國牧羊犬，平時很溫馴。知情者稱，由於臘門處於放養狀態，有人把牠當流浪狗牽到電動車上帶走了。
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