天氣不穩 陸民航機23架次越金門馬祖

解放軍機艦27架次逼近台

聲明指，華南沿海地區受鋒面東移影響，產生明顯對流效應及雷陣雨，影響飛航操作，民航局依「民航機偏航時控管中心與航管單位處置原則」完成偏航通報作業。截至周一晚上6時，飛越金門地境上空的民航機15架次，馬祖地境上空8架次，由民航管制單位引導於2.2萬呎至4萬呎之間通過，台軍均依相關規定執行航機鑑別、監控及應對，確保空防安全。台灣民航局證實，大陸因天氣因素而來電聯繫，可能有民航機繞飛金馬上空。台方考量飛航安全，請對方勿進入「終端管制區域」。數架民航機飛越金馬附近及上空時，高度均未進入終端管制區域，沒有影響台灣民航機飛航。