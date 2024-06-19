解放軍新型核潛艇 海峽中線以西浮航

可攜射程1.2萬公里巨浪3導彈 台海局勢持續緊張之際，一艘疑似解放軍最新型核潛艇昨日清晨突然現身海峽中線附近，浮出水面後全程以浮航方式北行，不少在附近作業的澎湖漁民目擊事件。台軍派出艦艇監控，強調掌握情況，但詳細情監偵手段不便透露。

目擊漁民表示，潛艇上浮位置是北緯24度00分、東經118度22分，位於海峽中線以西接近金廈水道，水深約45米。潛艇附近還有一艘解放軍軍艦，潛艇其後沒有再下潛，與軍艦一起往大陸方向航行。圖片顯示，潛艇的背部隆起，可能是094型彈道導彈核潛艇（北約代號：晉級）。潛艇配備6個533毫米魚雷發射管，攜帶12枚魚-3型（SET-65E）魚雷，外加可攜帶12枚巨浪-2潛射彈道導彈。改進型094A的背部更高聳，可攜帶射程增至10,500公里的改進型巨浪-2A，亦可攜帶射程12,000公里以上的巨浪3，足以威脅美國本土。

或航渡淺水海域訓練 中華戰略學會研究員張競認為，核潛艇不是機件故障而上浮。假如核潛艇發生故障，解放軍一早派出空中警戒兵力及艦艇馳援，駐福建寧德三都澳的快艇會趕至事故地點，而當時只有解放軍海軍護衞艦第16支隊所屬的一艘054A導彈護衞艦，負責遠程護航。張競指出，核潛艇一般取道台灣東部海域，在台灣海峽航行可能與航渡淺水海域訓練有關。訓練內容關乎核潛艇要進駐戰備值班的發射陣地，是海上戰術機動標準演練科目，在台海訓練的目的絕對不單純。

前台軍指宣示台海內海化 張競推測，目前是澎湖海域捕撈淺水魷魚的季節，核潛艇為了避免纏上魚網造成傷害，因此直接上浮航行以策安全，此舉猶如「視台灣海軍為無物」。有台灣海軍退役人士指，解放軍船艦已經到海峽中線以東監控來往的各國軍艦，核潛艇浮航更宣示台海「內海化」。本報綜合報道