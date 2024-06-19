緬甸搗電騙窩點 拘150華籍疑犯

【本報綜合報道】公安部近日與緬甸相關執法部門採取聯合打擊行動，成功搗毀10個位於緬甸大其力地區的電騙窩點，抓獲150名實施跨境電訊網絡詐騙的中國籍疑犯，包括14名網上在逃人員，全部疑犯及涉案物品已通過雲南西雙版納打洛口岸移交中方。

去年移交4.9萬涉詐疑犯予華 去年公安部持續深化與緬甸相關執法部門的警務執法合作，累計4.9萬名中國涉詐疑犯被抓獲並移交中方。受打擊行動震懾，一些電訊網絡詐騙分子向大其力等地分散轉移。緬甸相關執法部門近日在大其力地區抓獲上述中國籍疑犯，發現他們藏匿於區內一處電騙園區，冒充軍人通過交友方式實施虛假投資理財詐騙。公安部已部署貴州公安機關將疑犯押回，全力開展案件偵辦工作。

公安部有關負責人表示，公安機關將不斷強化警務執法合作，不斷加大打擊力度，深入組織專案攻堅，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制跨境電訊網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。