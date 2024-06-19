中日外交部亞洲司長展機制性磋商 洽福島核污水排海合適途徑共識

【本報綜合報道】中國外交部亞洲司司長劉勁松周一在北京，與日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行舉行新一輪中日外交部亞洲司長機制性磋商。劉勁松就日方在涉台、涉海及七大工業國集團（G7）峰會涉華消極動向提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

華對日G7上消極動向提不滿 劉勁松與鯰博行就中日關係和共同關心的問題交換了意見，雙方就兩國領導人關於本着建設性態度通過磋商談判找到解決福島核污水排海問題的合適途徑這一共識，深入討論落實的具體措施，同意在既有進展基礎上加快磋商進程。鯰博行再次要求中方立即取消暫停進口日本水產品的措施，並要求撤除釣魚島周邊、日本專屬經濟區內發現設置的中國浮標，並早日釋放在華被拘的日本人。他亦闡述了日本關於台灣的立場。

日本福島第一核電站6號機組反應堆廠房主電源於昨日早上停電，輸送冷卻水的水泵停止運轉，響起火災警報。東京電力公司人員表示，現場觀察到有煙霧出現，但沒有出現火情，目前沒有人受傷。東電指，乏燃料池冷卻設備的供電被切斷，冷卻功能停止運行，惟核燃料已經充分冷卻，停止運行不會產生直接影響，正調查事件。