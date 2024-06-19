中國客神社塗鴉撒尿禍害遠 日再撤華11旅社簽證代辦權

中國網紅「鐵頭懲惡揚善」（鐵頭）早前在供奉日本二戰甲級戰犯的東京靖國神社內塗鴉並撒尿，事後遭日本警方通緝。事件在日本鬧得沸沸揚揚之際，日本駐廣州總領事館近日宣布，撤銷11家旅行社赴日旅遊簽證代辦權。

網傳照片顯示，日本駐廣州總領事館向廣州領區（廣東、廣西、福建、海南）多家知名旅行社，發出撤銷赴日旅遊簽證送簽權的通知。

北京擴至廣州 審查或趨嚴格 受影響旅行社分別位於廣州、深圳和福州等地。通知指出，根據《中國公民赴日旅遊實施要點》規定的遊客募集原則，其所募集遊客的申請，本館也不予受理，請各旅行社注意。

媒體《環球旅訊》周一查證後確認屬實，並指撤銷送簽權的旅行社從北京擴散到廣州。由於中國旅客申請日本簽證一直採取旅行社代辦的形式，一旦旅客出現問題，旅行社多半需要負上連帶責任。多家旅行社送簽權撤銷，可能導致未來申請赴日旅遊簽證的審查變得更加嚴格。

網傳消息指，廣州領區赴日旅遊簽證政策在操作環節也有微調，取消「簡化辦理條件」，但旅遊業界對其中原因三緘其口。有網民聲稱，簽證政策調整可能與部分赴日旅遊團成員「壞了規矩」有關。傳聞廣州領區有20多人拿到旅遊簽證後，在日本非法滯留。另有說法指，部分人拿了旅遊簽證赴日後逾期不歸，令廣州不少旅行社停了送簽權，現在全面嚴查資料。有申請日本簽證失敗的網民抱怨，無業及無資產根本辦不了簽證。

此外，日本內閣會議昨日敲定2024年版《觀光白皮書》，指去年訪日外國遊客恢復至新冠疫情前2019年的八成。據日本國家旅遊局調查，東亞及東南亞遊客有八成希望前往東京、京都、大阪以外的地區旅遊。白皮書認為，要吸引遊客前往各地，要確保飛往地方機場的直飛航班數量足夠。本報綜合報道