兩岸國際

馬拉松邊食西瓜邊衝刺
日本著名西瓜產地千葉縣富里市周日舉行「西瓜公路賽」的馬拉松大賽，吸引逾5,000名選手參加（下圖）。主辦方當天準備了1,540個西瓜，在7公里賽程最後階段，設置一個西瓜補給站，向參賽者派發切好的新鮮西瓜，參賽者可一邊品嘗甘甜多汁的西瓜補充水分，一邊向終點衝刺（左圖）。
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